ITA Airways, Pappalardo “Speriamo di superare i 110 aerei nel giro di qualche anno”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – “Siamo partiti con 52 aeromobili 4 anni fa, oggi contiamo 106 aeromobili, 70 di nuova generazione, a breve inizieremo con nuove acquisizioni che andranno sull’intercontinentale, sicuramente questo numero si avvicinerà e speriamo che superi i 110 aeromobili nel giro di qualche anno”. Così Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways, a margine della winter edition del Forum in Masseria. “I conti? Direi che vanno bene. L’inizio anno fa ben sperare? “Direi di sì”, aggiunge.

Sull’uso di Starlink “è una valutazione che stiamo facendo, è in un pacchetto di studio insieme a tante altre cose: bisogna che tutte maturino”, precisa.

“Il marchio Alitalia è proprietà di Ita, lo abbiamo in bilancio: siamo partiti il 14 febbraio 2025 con il primo aeromobile ‘Inspired by Alitalia’, da lì abbiamo fatto altra progettualità. Proprio in questi giorni stiamo cercando di sfruttare il grande significato che in alcuni Paesi ancora ha questo marchio, che è sinonimo di italianità, di bello, di stile, e quindi stiamo studiando come mettere a regime questo marchio, sempre meglio, e con una progettualità concreta”, conclude.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).