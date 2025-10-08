Ita Airways, Eberhart “A maggio completamento adesione Star Alliance”

RIMINI (ITALPRESS) - "Abbiamo avviato questo processo, un percorso di quasi 12 mesi. Esiste una lunga lista di misure e progetti che dobbiamo realizzare per essere coerenti con gli standard della Star Alliance. Entro aprile-maggio dovremmo riuscire a rientrare". Lo ha annunciato l'amministratore delegato di ITA Airways, Joerg Michael Eberhart, a margine della conferenza stampa nel padiglione della compagnia al TTG Travel Experience di Rimini, inaugurato oggi. xi5/sat/mca2