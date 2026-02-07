Ita Airways celebra le Olimpiadi invernali, Pappalardo “Non potevamo mancare”

MILANO (ITALPRESS) - “Non potevamo mancare a questo importante appuntamento del nostro Paese. La costanza, la perseveranza, l'impegno, lo spirito di squadra sono i valori che accompagnano il nostro personale dalla mattina alla sera, sia a terra sia in volo. Per questo abbiamo deciso di esserci con questa installazione, che permette al visitatore di immergersi tanto nel mondo del volo aereo quanto in quello dello sport”. Lo ha detto il presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo, a margine del taglio del nastro di Skyway, un’installazione immersiva situata in piazza San Carlo a Milano, a pochi passi dal Duomo. f12/fsc/mca2