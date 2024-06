ROMA (ITALPRESS) – Sulla sanità la situazione in Italia risulta spaccata in due: le città settentrionali presentano percentuali di cittadini soddisfatti che superano in quasi tutti i casi il 60% mentre nelle città del Sud sono tutte inferiori al 50%. E’ quanto emerge dalla rilevazione “Quality of life in European cities”, condotta dalla Commissione Europea con il contributo dell’Istat in una selezione di città europee con l’obiettivo di comparare i dati delle 26 città italiane considerate nell’indagine (edizione 2023) ad altre 59 città dell’Unione europea.

Secondo lo studio, le quote di soddisfatti per i servizi sanitari oscillano tra il 30 e il 40% a Napoli, Catania, Palermo, Messina e Cagliari. Percentuali ancora più contenute sono rilevate a Sassari, Taranto e Reggio Calabria (che con il 18,2% riporta il valore minimo). In una situazione intermedia si trovano invece Roma e Genova (con percentuali attorno al 50%). Nei contesti urbani italiani, il gradimento più alto (oltre il 70%) per i servizi sanitari si registra a Bologna, seguita da Verona, Firenze, Trieste e Parma.

In generale, in Europa, per quanto riguarda i servizi sanitari, medici e ospedali, secondo lo studio, la soddisfazione maggiore si osserva nelle città del Benelux, nelle due città austriache di Vienna e Graz e in molte città tedesche, austriache e francesi. Le percentuali più elevate di cittadini soddisfatti per questi servizi sono quelli della città belga di Anversa (con il 91,2% di soddisfatti), seguita da Groninga (Paesi Bassi), Liegi (Belgio), Lussemburgo, Amsterdam (Olanda) e Monaco (Germania).

Le percentuali più basse di gradimento (inferiori al 45%) sono invece registrate in Ungheria, Romania, Bulgaria, Grecia e nell’Italia meridionale.

