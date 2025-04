TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il vice capo dello Shin Bet assumerà la guida ad interim dell’agenzia di intelligence interna israeliana, fino a quando non verrà nominato il successore di Ronen Bar, sollevato dall’incarico dal primo ministro, Benjamin Netanyahu. Lo ha annunciato oggi l’ufficio del premier.

L’identità del capo temporaneo dello Shin Bet è anonima. Il capo dell’esecutivo sta proseguendo con le interviste dei potenziali successori di Bar, dopo che ieri, a sorpresa, è stata ritirata la scelta dell’ex vice ammiraglio della Marina militare, Eli Sharvit. La nomina di quest’ultimo era stata criticata per la mancanza di esperienza nel settore dell’intelligence e perché l’ex ufficiale non conosce l’arabo, un requisito essenziale per guidare lo Shin Bet. Inoltre, la nomina aveva creato imbarazzo all’interno della maggioranza: Sharvit ha preso parte, infatti, ad alcune manifestazioni contro il governo.

