Israele torna a bombardare Gaza, oltre 300 morti

ROMA (ITALPRESS) – Il bilancio delle vittime dei raid israeliani su Gaza di questa notte sale a 304 morti. Lo afferma il ministero della Salute guidato da Hamas. Il ministero aumenta il bilancio delle vittime della ripresa a sorpresa degli attacchi aerei israeliani di questa notte che in precedenza era di 244 morti. La fonte aggiunge che oltre 1.000 persone sono rimaste ferite. I dati di Hamas non sono stati verificati e non fanno distinzioni tra civili e combattenti. I filmati da Gaza mostrano decine di bambini, donne e anziani tra le vittime.

Nei raid israeliani condotti nella notte su Gaza ha perso la vita Issam Da’alis, premier del governo di Hamas a Gaza. Secondo la Tv “al Arabiya”, al Daalis si trovava nella sua casa al momento dell’attacco aereo.

Tra gli alti funzionari uccisi negli attacchi a Gaza c’è anche Mahmoud Abu Watfa, che era a capo del ministero degli Interni del gruppo terroristico. Abu Watfa, che era a capo della polizia e dei servizi di sicurezza interna di Hamas nella Striscia di Gaza, è stato ucciso in un attacco a Gaza City, affermano due fonti, una delle quali è un funzionario del ministero degli Interni.

Secondo i resoconti dei media di Gaza, Issam Da’alis era un membro dell’ufficio politico di Hamas a Gaza e capo del comitato di monitoraggio delle attività governative, una posizione più o meno simile a quella di primo ministro di Hamas. Abu Ubaida Al-Jamassi, anche lui membro dell’ufficio politico di Hamas a Gaza e, secondo alcune fonti, capo del comitato di emergenza di Hamas, che ha gestito Gaza durante la guerra, è stato ucciso durante la notte.

Un altro alto funzionario ucciso è Bahjat Abu Sultan, un funzionario di alto rango del ministero degli Interni di Hamas, il ministero responsabile delle forze di sicurezza al di fuori della sua ala militare. Inoltre, è stato ucciso anche Ahmad Al-Khatta, direttore generale del ministero della Giustizia di Hamas a Gaza.

-Foto Ipa/Agency-

(ITALPRESS).