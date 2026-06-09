Israele, Tajani “Parole Ben Gvir inaccettabili, non degne di un ministro”

IPA85316395 - Regione Autonoma Valle d’Aosta il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, al Traforo del Monte Bianco per un punto stampacon il presidente della Valled Aosta Renzo Testolin e il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio

ROMA (ITALPRESS) – “Gli insediamenti illegali in Cisgiordania e le violenze dei coloni sono inaccettabili”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso dell’audizione nelle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. “Dopo gli inaccettabili atti compiuti ai danni della Flotilla, ho chiesto all’alto rappresentante Ue, Kaja Kallas, di portare al consiglio affari esteri una proposta di sanzioni nei confronti del ministro Ben Gvir, responsabile politico di quel grave atto, non ho parole per commentare ciò che lui ha detto nei confronti dell’Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla procura della Repubblica”. Per il ministro Tajani “sono parole inaccettabili che rispediamo al mittente, non sono degne di un ministro. L’Italia è un paese amico di Israele, ha sempre difeso la libertà e la democrazia, ed è protagonista della pacè, respingiamo qualsiasi offesa e qualsiasi tentativo di denigrare il nostro paese”.(ITALPRESS).

 

Foto: Ipa Agency

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