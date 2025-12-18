Israele prevede di creare un tribunale militare per processare i responsabili del 7 ottobre

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, e il ministro della Giustizia, Yariv Levin, stanno valutando la possibilità di creare un tribunale militare per processare i membri della forza d’élite Nukhba di Hamas coinvolti nel massacro del 7 ottobre 2023. E’ quanto emerso dopo un incontro dei due ministri insieme ai vertici militari. Il progetto mira a stabilire un quadro giuridico specifico per perseguire fatti qualificati come crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Katz ha incaricato l’esercito di valutare le implicazioni legali, operative e internazionali di un tale dispositivo.

“Israele è determinato a punire i responsabili del massacro e a far capire che qualsiasi attacco ai civili israeliani avrà delle conseguenze”, ha dichiarato il ministro. Questa iniziativa arriva mentre il partito Otzma Yehudit del ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, spinge un progetto di legge che istituisce la pena di morte obbligatoria per i terroristi del 7 ottobre. Il testo, già adottato in prima lettura dal parlamento, è attualmente in discussione alla Knesset.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).