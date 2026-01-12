Israele, presentato un disegno di legge per abrogare i reati per i quali Netanyahu è sotto processo

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – I deputati israeliani Michel Buskila, Ofir Katz e il presidente della Commissione Giustizia del parlamento, Simcha Rothman, hanno presentato questa mattina un disegno di legge volto ad abrogare i reati di frode e abuso di fiducia dal Codice penale. Lo riferiscono i media israeliani. Si tratta dei reati per i quali il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è attualmente sotto processo e rischia di essere condannato.

Lo scopo del disegno di legge sarebbe quello di “stabilire reati chiaramente definiti che attualmente non sono disciplinati dalla legge, come i conflitti di interesse che coinvolgono parenti stretti e l’insider trading governativo”, secondo Buskila, Katz e Rothman.

– foto IPA agency –

(ITALPRESS).