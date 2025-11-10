TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – E‘ in corso un incontro fra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il consigliere della Casa Bianca, Jared Kushner. Lo riporta il quotidiano Times of Israel citando un funzionario dell’ufficio del premier, secondo cui gran parte del colloquio si concentrerà sul cessate il fuoco a Gaza e sugli sforzi per riportare in patria i quattro ostaggi rimasti nella Striscia.

WAFA “RAID ISRAELE SU KHAN YOUNIS”

L’esercito israeliano ha lanciato attacchi aerei sulla città meridionale della Striscia di Gaza Khan Younis, mentre l’artiglieria dell’esercito israeliano ha sparato diversi colpi nella zona di Zanna, a nord-est della città. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Inoltre, aggiunge Wafa, continua la demolizione delle case nel quartiere di Zeitoun, a sud-est di Gaza City.

(ITALPRESS).