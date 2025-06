BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo tutti concordato sul bisogno urgente di una de-escalation. L’Iran non può dotarsi di un’arma nucleare e la diplomazia è la soluzione per prevenire questo”. Lo ha detto l‘Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Kaja Kallas, nella conferenza stampa al termine della riunione straordinaria dei ministri degli Esteri Ue in videoconferenza.

“Non risparmierò sforzi”, ha poi detto, per lavorare a una de-escalation. Visto che i colloqui tra Iran e Stati Uniti sono al momento sospesi, ha poi detto Kallas, l’Ue “ha un ruolo da svolgere”. Riguardo ad una possibile mediazione di Vladimir Putin, invece, Kallas ha osservato che “la Russia e Putin non possono essere un mediatore” alla luce di quanto accade in Ucraina.

