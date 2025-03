Israele, il gabinetto di Netanyahu licenzia il capo dello Shin Bet

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il gabinetto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha votato all’unanimità a favore del licenziamento del capo dello Shin Bet, Ronen Bar. L’ultimo giorno di Bar sarà il 10 aprile, con il governo che ha anticipato il suo licenziamento dopo averlo inizialmente programmato per il 20 aprile, sebbene l’ufficio di Netanyahu affermi che Bar potrebbe andarsene prima di allora se i ministri approvassero un sostituto permanente. Il voto segna la prima volta nella storia di Israele che un governo licenzi il leader dello Shin Bet. La riunione per approvare il suo licenziamento è durata circa tre ore e mezza. Bar non si è presentato, ma ha inviato una lettera in cui afferma che il suo licenziamento è “interamente macchiato da conflitti di interesse”.

Inoltre sottolinea che si tratta di un tentativo “fondamentalmente invalido” di indebolire lo Shin Bet mentre indaga sull’influenza del Qatar presso l’ufficio del primo ministro. Il procuratore generale Gali Baharav-Miara ha nuovamente espresso la sua opposizione alla mossa. Il suo ufficio aveva detto a Netanyahu in precedenza nel corso della giornata che il governo deve ottenere una raccomandazione da un comitato consultivo prima di valutare il licenziamento di Bar.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).