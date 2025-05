Israele, famiglie ostaggi in mano ad Hamas dopo le parole di Trump “Il Governo dia informazioni”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il forum delle famiglie degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas, ha chiesto al governo di condividere eventuali nuove informazioni sui loro congiunti. “Se ci sono nuove informazioni che ci vengono nascoste”, ha affermato il forum in una dichiarazione rivolta al governo, “condividetele immediatamente con noi”.

Inoltre, il forum ha invitato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, a “porre fine alla guerra e riportare a casa ogni singolo ostaggio. Questa è la missione nazionale più importante e urgente”. Ieri sera il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che gli ostaggi in vita sono 21 e non 24, come affermato dalle autorità israeliane. “Di quelle 59 persone, 21 sono vive, tre sono morte”, ha detto Trump a margine di un evento alla Casa Bianca. “Vogliamo provare a salvare quanti più ostaggi possibile”, ha continuato: “È una situazione terribile”.

Secondo un rapporto dell’esercito israeliano, delle 251 persone rapite il 7 ottobre 2023, 58 sono ancora detenute a Gaza, 34 erano state precedentemente dichiarate morte. Hamas detiene anche i resti di un soldato israeliano ucciso in una precedente guerra a Gaza nel 2014. La scorsa settimana, in un video diffuso dall’ufficio di Netanyahu, sua moglie Sara lo ha corretto mentre il premier parlava degli ostaggi, dicendo che a Gaza ci sono meno di 24 ostaggi ancora vivi, informazione che non è di dominio pubblico.

