Israele, l’ex premier Natfali Bennett fonda un nuovo partito

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – L’ex primo ministro israeliano Naftali Bennett ha registrato oggi un nuovo partito con il nome temporaneo “Bennett 2026”, in previsione di una candidatura alle elezioni previste nel 2026. Lo riferiscono i media israeliani riportando una nota stampa dell’ufficio di Bennett.

“Se e quando verrà presa la decisione di candidarmi effettivamente alle elezioni, verrà fatto un annuncio in merito”, fa sapere Bennett, premier di Israele nella precedente legislatura.

Negli ultimi mesi sono circolate diverse notizie del ritorno di Bennett alla politica israeliana. Nel settembre 2024, Bennett ha rilasciato un’intervista al quotidiano tedesco “Bild”, in cui non ha escluso un ritorno alla politica israeliana. “Sarò disposto a ricoprire qualsiasi posizione in cui potrò fare la differenza”, aveva affermato.

Un sondaggio pubblicato la scorsa settimana dalla televisione israeliana “Channel 12” ha rivelato che Bennett otterrebbe più voti di Netanyahu in caso di elezioni. Nel confronto diretto fra l’ex e l’attuale premier, il 38 per cento degli intervistati ha scelto Bennett, mentre il 31 per cento Netanyahu.

