Israele conferma l’uccisione del capo di Hamas

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Le IDF (Forze di difesa israeliane) e lo Shin Bet confermano che il massimo funzionario di Hamas Ismail Barhoum è stato preso di mira e ucciso in un attacco all’ospedale Nasser nel Khan Younis di Gaza meridionale la scorsa notte. Poco dopo l’attacco, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che Barhoum era stato eliminato. Hamas ha anche fatto un annuncio.

Secondo l’esercito e lo Shin Bet, Barhoum, un membro dell’ufficio politico di Hamas, era il capo delle finanze del gruppo terroristico e il successore di Issam Da’alis, il primo ministro de facto di Gaza, ucciso la scorsa settimana. “Barhoum era una figura chiave nell’ufficio politico di Hamas ed era attivamente coinvolto nel processo decisionale militare che ha avuto un impatto diretto sulle operazioni di Hamas“, afferma la dichiarazione congiunta. Le IDF e lo Shin Bet affermano che ha supervisionato la “gestione finanziaria di Hamas nella Striscia di Gaza, incanalando fondi verso l’ala militare di Hamas, finanziando e pianificando l’esecuzione di attacchi terroristici contro lo Stato di Israele”.

Questi fondi, prosegue la nota, “hanno finanziato la continua sopravvivenza dell’organizzazione nella Striscia di Gaza e sono stati utilizzati per compiere attacchi terroristici e acquistare armi, che hanno rappresentato una minaccia per i civili israeliani”. Mentre Hamas aveva affermato che Barhoum si trovava al Nasser Hospital per cure mediche dopo essere stato ferito in un precedente attacco, le IDF affermano che stava operando dall’interno del centro medico. “Questo è un altro esempio del modo in cui l’organizzazione terroristica di Hamas viola sistematicamente il diritto internazionale mentre prende il controllo delle infrastrutture civili in un modo che impedisce la riabilitazione e il sostentamento della popolazione di Gaza e mentre sfrutta brutalmente la popolazione civile come scudo umano per i suoi attacchi terroristici contro lo Stato di Israele”, aggiunge la dichiarazione.

