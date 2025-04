Israele chiede all’Egitto di smantellare le strutture militari nel Sinai

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Un funzionario della sicurezza israeliano ha rivelato che Gersualemme ha presentato una richiesta al Cairo riguardante l’esercito egiziano.

Secondo il quotidiano Israel Hayom, il funzionario ha spiegato che Israele “ha chiesto all’Egitto e agli Stati Uniti di smantellare le infrastrutture militari dell’esercito egiziano nel Sinai”.

Ha inoltre descritto le misure egiziane come una “grave violazione dell’allegato sulla sicurezza dell’accordo di pace tra i due Paesi”. Ciò è avvenuto sebbene l’Egitto attribuisca la massima importanza al suo confine con la Striscia di Gaza, soprattutto dopo lo scoppio della guerra israeliana nell’ottobre 2023.

La fonte ha sottolineato che questa questione “rappresenta una delle massime priorità sul tavolo del ministro della Difesa israeliano Yisrael Katz”, sottolineando che Israele “non accetterà questa situazione”, riferendosi alla crescente presenza militare egiziana nel Sinai. Ha inoltre affermato che “il problema non è limitato all’ingresso di forze militari egiziane nel Sinai in eccesso rispetto alle quote concordate in conformità con l’allegato militare degli accordi di Camp David, ma risiede piuttosto nel continuo rafforzamento dell’infrastruttura militare egiziana, che Israele considera un passo che non può essere facilmente reversibile”.

Secondo Yedioth Ahronoth, fonti israeliane avevano precedentemente riferito che Katz “aveva tenuto discussioni ad alto livello su quelle che aveva descritto come violazioni egiziane dell’allegato militare all’accordo di pace tra Egitto e Israele”. Ha aggiunto che Katz ha chiesto all’apparato militare israeliano di “approfondire” la questione e di studiare le ripercussioni di questi sviluppi su Israele. Questa informazione arriva dopo che negli ultimi mesi il confine egiziano ha assistito a ulteriori rinforzi militari, in seguito alle crescenti voci sullo spostamento dei palestinesi da Gaza verso i paesi vicini.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).