TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha stabilito l’ampliamento dell’offensiva contro il gruppo armato islamista palestinese Hamas, dopo il lancio, domenica sera, di 10 razzi verso il sud di Israele. Da mesi da Gaza non venivano lanciati così tanti razzi. Cinque dei dieci razzi sono stati intercettati dalle difese aeree israeliane, mentre almeno uno degli altri cinque ha colpito Ashkelon, causando danni, ha riferito l’esercito. Un uomo di 30 anni è stato leggermente ferito dalle schegge ed è stato portato in ospedale.

I razzi sono stati lanciati verso le città costiere di Ashkelon e Ashdod poco dopo le 21:00 da Deir al-Balah, nel centro di Gaza, un’area in cui l’esercito israeliano non hanno operato. Hamas ha rivendicato la responsabilità del lancio di razzi verso Israele e successivamente l’esercito israeliano ha preso di mira con un drone il lanciarazzi utilizzato per lanciare il bombardamento.

– foto Ipa agency –

(ITALPRESS).

