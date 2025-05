Israele, ambasciatore Ferrari “Paese aggredito, non solo da Hamas”

ROMA (ITALPRESS) - "Israele non ha ancora superato quanto successo il 7 ottobre 2023. E' un processo lungo e difficile. Anche perché su Israele solo nel 2024 sono piovuti 20 mila razzi da Hezbollah, dal Libano e 500-600 missili balistici dall'Iran, dallo Yemen, e da altre località esterne. Il Paese non è stato aggredito solo da Hamas ma anche da altri". A dirlo in una intervista all'Italpress Luca Ferrari, ambasciatore d'Italia in Israele. abr/azn