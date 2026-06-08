Isopensione, Di Raimondo (Asstel) “Strumento da confermare e prorogare”

ROMA (ITALPRESS) – “È essenziale confermare e prorogare l’isopensione con anticipo fino a sette anni quale misura di equilibrio tra competitività delle imprese, gestione responsabile delle transizioni e tutela delle persone. La proroga al 2029 costituirebbe un segnale importante di attenzione verso i settori maggiormente esposti alle transizioni tecnologiche e occupazionali, rafforzando il ruolo delle relazioni industriali nella gestione condivisa e sostenibile del cambiamento”. Lo dichiara Laura Di Raimondo, direttore generale di Asstel, a fronte dei lavori parlamentari per la conversione del DL 62 del 2026 – il cosiddetto decreto Primo Maggio – sottolineando l’importanza di assicurare continuità alla disciplina che consente, nell’ambito dell’istituto dell’isopensione previsto dalla Legge n. 92 del 2012, di anticipare l’accesso al pensionamento fino a sette anni rispetto alla maturazione dei requisiti ordinari, in luogo dei quattro anni previsti dalla disciplina originaria.

“Per la Filiera delle Telecomunicazioni– dice Di Raimondo – l’isopensione assume un valore ancora più significativo. Il settore è attraversato da profonde trasformazioni tecnologiche, organizzative e produttive, che incidono sui modelli industriali, sugli assetti occupazionali e sui profili professionali. In questo contesto, disporre di strumenti di flessibilità regolata è fondamentale per accompagnare le grandi transizioni del lavoro, sostenere il ricambio generazionale e favorire l’ingresso di nuove competenze digitali. La proroga dell’anticipo fino a sette anni rappresenta quindi una misura necessaria per garantire continuità a percorsi di riorganizzazione già avviati o in fase di definizione, il cui orizzonte programmatico si proietta oltre il 2026. In assenza di un intervento normativo di continuità, si rischierebbe di determinare un vuoto regolatorio capace di compromettere percorsi condivisi tra imprese e organizzazioni sindacali, con effetti negativi sia per le aziende sia per i lavoratori coinvolti”.

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