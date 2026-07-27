Riunito il comitato su salute e sicurezza sul lavoro, Schillaci “Attuare la Strategia nazionale 2026-2030”

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha preseduto, questa mattina, la riunione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e il coordinamento nazionale per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsto dal decreto legislativo 81 del 2008. Quello che si è svolto oggi è stato il primo incontro dopo l’approvazione, in Conferenza Stato-Regioni, della Strategia nazionale 2026-2030 per la salute e sicurezza sul lavoro che rappresenta, ha ricordato il Ministro, “un traguardo molto importante per la nostra Nazione”.

“Ora – ha proseguito Schillaci – dobbiamo lavorare per la sua attuazione. Abbiamo una programmazione che ci guiderà per i prossimi anni, con obiettivi ambiziosi, concreti e misurabili con l’obiettivo di rafforzare il sistema della prevenzione e rendere ancora più efficace il coordinamento tra tutte le istituzioni coinvolte”. Nella fase di attuazione della Strategia il Comitato riunito oggi “avrà un ruolo centrale anche nel favorire le sinergie con altre istituzioni come il Ministero del Lavoro”. Il Ministro ha infine sottolineato come negli ultimi anni sia stato consolidato nel nostro Paese “un approccio moderno e integrato alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, pienamente coerente con la visione di una sanità pubblica integrata”.

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