Ismea, Proietti “Puntiamo a riqualificazione imprese agricole del Sud”

BARI (ITALPRESS) - “Una parte cospicua dei finanziamenti arriverà proprio al Sud, oltre 150 milioni. Noi puntiamo tanto sulla qualificazione delle imprese agricole del Mezzogiorno d’Italia e delle isole, perché lì abbiamo i migliori sapori, abbiamo ancora le tradizioni e tante imprese familiari. Lavoriamo molto sull’innovazione, perché innovazione vuol dire anche aiutare il ricambio generazionale, che è fondamentale per il territorio, soprattutto nel Meridione, perché il problema dello spopolamento delle aree interne è particolarmente sentito nelle regioni del Sud”. Così il presidente dell'Ismea Livio Proietti a margine dell’evento “Fondo Innovazione: un modello vincente per la competitività dell’agroalimentare italiano” ad Agrilevante, a Bari. xa2/pc/mca1