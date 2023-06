CAGLIARI (ITALPRESS) – “Anche quest’anno la Sardegna ospiterà l’unica tappa italiana della gara automobilistica internazionale riservata ai Suv elettrici. Si svolgerà, come nelle due stagioni precedenti, nell’area addestrativa dell’Esercito di Capo Teulada. A riprova della disponibilità e dell’apertura dell’Esercito nella collaborazione con manifestazioni che abbiano obiettivi importanti, come, in questo caso, la salvaguardia dell’ambiente. Infatti, questo evento è nato per accrescere la consapevolezza e la sensibilità verso i cambiamenti climatici e, sfruttando la visibilità mediatica di una competizione motoristica, ha scelto la Sardegna come terra che, grazie alla sua bellezza ambientale, può testimoniare efficacemente l’importanza del problema”. Lo ha detto l’assessore regionale del turismo della Sardegna, Gianni Chessa, durante la presentazione della tappa del campionato 2023 di Extreme E “Island X Prix”, organizzato e coordinato dall’Automobile Club d’Italia col supporto della Regione Sardegna, che si correrà sabato 8 e domenica 9 luglio.

“Prosegue la stagione degli eventi sportivi programmati dalla Regione che, oltre a promuovere il territorio, sono in grado di creare una ricaduta economica importante e, considerato il valore dei dieci equipaggi in gara, lo spettacolo è garantito”, ha aggiunto l’assessore Chessa.

-foto ufficio stampa Regione Sardegna-

(ITALPRESS).

