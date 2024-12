Iren, primo impianto europeo di recupero di metalli preziosi dai RAEE

TERRANUOVA BRACCIOLINI (AREZZO) (ITALPRESS) - Un unicum a livello nazionale, in un Paese in cui solo il 30% dei rifiuti elettronici viene recuperato correttamente: il Gruppo Iren ha presentato a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, il primo impianto per il trattamento delle schede elettroniche provenienti dai Raae, avviando un nuovo e innovativo modello di economia circolare a filiera corta. L’impianto, realizzato da Valdarno Ambiente, si estende su una superficie di circa 2.400 metri quadri:’consentirà l’estrazione, la selezione e il recupero di metalli quali oro, argento, palladio e rame, presenti all’interno di schede e dispositivi elettronici e di piccoli elettrodomestici. col/fsc/gtr