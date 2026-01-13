Iran, von der Leyen “Proporremo ulteriore sanzioni ai responsabili della repressione”

Mandatory Credit: Photo by Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire/Shutterstock (15377117b) Ursula Von der Leyen , the president of the European Commission during the press conference after EU leaders and head of states Summit in Brussels, Belgium on 26/06/2025 Photo by Wiktor Dabkowski EUCO Press Conference June 2025 - 26 Jun 2025

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, condanna l’uso della forza contro i manifestanti in Iran e annuncia che saranno proposte ulteriori sanzioni. “Il crescente numero di vittime in Iran è terrificante. Condanno inequivocabilmente l’uso eccessivo della forza e le continue restrizioni della libertà. In stretta collaborazione con l’Altro rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas, saranno rapidamente proposte ulteriori sanzioni ai responsabili della repressione”, ha scritto su X. Von der Leyen ha ricordato che “l’Unione Europea ha già inserito l’intero corpo delle Guardie della rivoluzione islamica nel suo regime di sanzioni sui diritti umani. Siamo al fianco del popolo iraniano che marcia coraggiosamente per la propria libertà”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE