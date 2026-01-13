TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, condanna l’uso della forza contro i manifestanti in Iran e annuncia che saranno proposte ulteriori sanzioni. “Il crescente numero di vittime in Iran è terrificante. Condanno inequivocabilmente l’uso eccessivo della forza e le continue restrizioni della libertà. In stretta collaborazione con l’Altro rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas, saranno rapidamente proposte ulteriori sanzioni ai responsabili della repressione”, ha scritto su X. Von der Leyen ha ricordato che “l’Unione Europea ha già inserito l’intero corpo delle Guardie della rivoluzione islamica nel suo regime di sanzioni sui diritti umani. Siamo al fianco del popolo iraniano che marcia coraggiosamente per la propria libertà”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).