Iran, von der Leyen sente il presidente di Cipro “Uniti di fronte alle minacce”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho parlato con il presidente Christodulides che mi ha informato sull’incidente verificatosi poco dopo mezzanotte, che ha coinvolto un drone che ha preso di mira la base britannica di Akrotiri. Sebbene la Repubblica di Cipro non fosse l’obiettivo, vorrei essere chiara: siamo uniti, fermi e inequivocabili al fianco dei nostri Stati membri di fronte a qualsiasi minaccia”. Così sui social la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

– Foto IPA Agency –

