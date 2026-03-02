Iran, von der Leyen sente il presidente di Cipro “Uniti di fronte alle minacce”

Mandatory Credit: Photo by Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire/Shutterstock (15377117b) Ursula Von der Leyen , the president of the European Commission during the press conference after EU leaders and head of states Summit in Brussels, Belgium on 26/06/2025 Photo by Wiktor Dabkowski EUCO Press Conference June 2025 - 26 Jun 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Ho parlato con il presidente Christodulides che mi ha informato sull’incidente verificatosi poco dopo mezzanotte, che ha coinvolto un drone che ha preso di mira la base britannica di Akrotiri. Sebbene la Repubblica di Cipro non fosse l’obiettivo, vorrei essere chiara: siamo uniti, fermi e inequivocabili al fianco dei nostri Stati membri di fronte a qualsiasi minaccia”. Così sui social la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

