Iran, venerdì il possibile incontro tra Witkoff e Araghchi sul nucleare

L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi dovrebbero incontrarsi venerdì a Istanbul per discutere di un possibile accordo sul nucleare. Lo riporta la testata Axios citando due fonti riservate. Una terza fonte a conoscenza dei preparativi ha affermato che un incontro venerdì sarebbe "lo scenario migliore", ma ha avvertito che nulla è definitivo finché non si concretizzerà.

Se avverrà, si tratterà del primo incontro tra funzionari statunitensi e iraniani dopo il fallimento dei negoziati intrapresi ad aprile 2025 e la guerra “dei 12 giorni” dello scorso giugno. Il possibile incontro avverrebbe in concomitanza con un massiccio dispiegamento di mezzi militari statunitensi nel Golfo, e con il presidente Donald Trump che insiste sul fatto che l’unico modo per evitare un conflitto militare è un accordo rapido.

Al possibile incontro si è giunti dopo gli sforzi diplomatici degli ultimi giorni di Turchia, Egitto e Qatar.

Oggi i ministri degli Esteri di Turchia ed Egitto, Hakan Fidan e Badr Abdelatty, hanno parlato nuovamente con Araghchi per discutere del possibile incontro. I media statali iraniani hanno anche riferito che il presidente Masoud Pezeshkian ha ordinato la ripresa dei negoziati con l’amministrazione Trump. A

raghchi ha dichiarato che l’Iran è pronto per la diplomazia. “Ma la diplomazia è incompatibile con la pressione, l’intimidazione e la forza. Speriamo che i suoi risultati diventino presto evidenti”, ha affermato. Il potenziale incontro avverrebbe dopo quello tra Witkoff e il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, previsto domani a Gerusalemme.

