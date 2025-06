Iran, Vance “Trump si è guadagnato la fiducia dei cittadini sulla politica estera”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Diversi esponenti del Partito repubblicano statunitense hanno manifestato in queste ore grande preoccupazione in merito alla linea politica del presidente Donald Trump sulla guerra in Medio Oriente, poiché nel corso della campagna elettorale il tycoon aveva promesso di tenere gli Stati Uniti fuori da guerre costose e senza fine. A tal proposito è intervenuto il vicepresidente JD Vance, che in un post pubblicato su X ha voluto fare chiarezza sulle ultime vicende, affermando che Trump è stato coerente nel sostenere che “l’Iran non può arricchire l’uranio”.

“Questa decisione spetta in ultima analisi al presidente e naturalmente la gente ha ragione di preoccuparsi dei coinvolgimenti con l’estero dopo 25 anni di politica estera idiota – ha affermato Vance -. Ma credo che il presidente si sia guadagnato una certa fiducia su questo tema”.

Le dichiarazioni di Vance arrivano in un momento in cui Trump nel giro di poche ore è passato dal suggerire che un accordo sul nucleare con l’Iran rimaneva “realizzabile”, per poi esortare i 9,5 milioni di residenti di Teheran a fuggire per salvarsi la vita, interrompendo la sua visita al vertice internazionale del G7 in Canada per tornare a Washington per colloqui urgenti nella Situation Room con il suo team di sicurezza nazionale.

Il presidente repubblicano ha espresso frustrazione nei confronti dei leader iraniani per non essere riusciti a raggiungere un accordo, aggiungendo di volere “una vera fine” del conflitto e una “completa rinuncia” al programma nucleare di Teheran.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).