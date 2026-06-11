Iran, Trump “Approvati i punti finali dell’accordo, attacchi annullati”

IPA85329581 - U.S. President Donald Trump calls on a reporter for a question after making an announcement on “Beautiful, Clean Coal” in the Oval Office at the White House on June 4, 2026 in Washington, D.C. Trump is announcing a plan to invest $700 million for coal plants and energy infrastructure using the Defense Production Act. (Photo by Samuel Corum/Sipa USA)

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annulla gli attacchi in Iran pianificati per stasera. Lo annuncia lo stesso presidente in un post sul social Truth.
“Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica dell’Iran sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d’America, ho annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l’Iran previsti per questa sera – scrive Trump -. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati, sia a livello concettuale che nei dettagli, da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrein, Kuwait, Giordania, Egitto e altri. Il blocco navale rimarrà pienamente in vigore fino alla finalizzazione di questo accordo – data e luogo della firma saranno annunciati a breve”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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