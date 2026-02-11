Iran, Pezeshkian “Pronti a ispezioni sul nucleare, ma no a richieste eccessive”

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – L’Iran è pronto ad accettare “qualsiasi verifica” sul proprio programma nucleare, ma non intende cedere a “richieste eccessive”. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, intervenendo a Teheran in occasione del 47esimo anniversario della rivoluzione islamica. Parlando davanti alla folla riunita in piazza Azadi, in un clima segnato dalle minacce militari degli Stati Uniti e dalla recente ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington, Pezeshkian ha ribadito che l’Iran non punta a dotarsi di armi atomiche.”Non stiamo cercando di acquisire armi nucleari. Lo abbiamo dichiarato ripetutamente e siamo pronti a qualsiasi verifica”, ha affermato il presidente, sottolineando la disponibilità a sottoporre il proprio programma a controlli internazionali.

Tuttavia, il presidente iraniano ha assunto una linea ferma nei confronti delle pressioni esterne, in particolare degli Stati Uniti: “Il nostro Paese, l’Iran, non cederà alle loro richieste eccessive”. Pezeshkian ha inoltre sottolineato che Teheran continuerà il dialogo “con tutta la sua forza” con i Paesi vicini, con l’obiettivo di promuovere “pace e tranquillità nella regione”. Le dichiarazioni arrivano dopo la ripresa venerdì scorso dei colloqui indiretti sul nucleare iraniano fra Teheran e Washington.

