Iran, ong Hrana “Almeno 4.519 morti da inizio proteste”

MILANO (ITALPRESS) – Sono almeno 4.519 le persone uccise nel corso delle proteste scoppiate in Iran il 28 dicembre scorso contro la svalutazione della moneta locale, il rial, e contro il regime. Lo rende noto l’agenzia degli attivisti per i diritti umani (Hrana) nel bollettino aggiornato a ieri, ventiquattresimo giorno di proteste. La cifra comprende anche 33 minori e 38 civili che non stavano manifestando. Inoltre, sono stati uccisi 197 membri delle forze di sicurezza o persone affiliate al regime. L’organizzazione rivela che altre 9.049 morti sono al vaglio.

Il ventiquattresimo giorno di proteste, sono continuati gli arresti e le interruzioni diffusi di Internet. Secondo i dati delle organizzazioni globali di monitoraggio del traffico, l’Iran sta vivendo uno dei livelli più bassi di connettività Internet internazionale al mondo. Questo blackout, entrando ora in uno dei periodi più lunghi di interruzione delle comunicazioni a livello nazionale negli ultimi anni, è diventato uno strumento chiave per controllare lo spazio pubblico, sopprimere il flusso di informazioni e limitare la documentazione indipendente delle proteste, scrive Hrana. Per quanto riguarda gli arresti, è stata confermata la detenzione di 26.314 persone. Inoltre, Hrana riporta di 167 casi di confessioni forzate e 5.811 persone con ferite gravi. A causa della difficoltà di comunicazione, il numero delle vittime potrebbe essere diverso da quello indicato da Hrana.

