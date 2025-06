Iran, Merz “Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti noi”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha descritto le azioni di Israele contro l’Iran come “un lavoro sporco che sta facendo per tutti noi”. In un’intervista rilasciata all’emittente pubblica tedesca Zdf a margine del vertice del G7 in Canada, Merz ha aggiunto che “anche la Germania” è colpita dal regime di Teheran, la cui leadership “ha portato morte e distruzione nel mondo con attacchi, omicidi e stragi, con Hezbollah e Hamas”.

L’attacco del gruppo islamista Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023 “non sarebbe mai stato possibile senza il regime di Teheran”, ha spiegato Merz. “Posso solo dire che nutro il massimo rispetto per il fatto che l’esercito e il governo israeliani hanno avuto il coraggio di fare questo”, ha proseguito. “Se il regime fosse disposto a tornare al tavolo delle trattative, non ci sarebbe bisogno di ulteriori interventi militari”, ha affermato ancora il cancelliere. In caso contrario, potrebbe essere all’ordine del giorno la completa distruzione del programma nucleare iraniano ma, sempre secondo Merz, l’esercito israeliano non può portare a termine questo compito. “Perché non ha le armi necessarie, ma gli americani le hanno”, ha osservato.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).