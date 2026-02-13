MILANO (ITALPRESS) – La portaerei USS Gerald Ford e il suo gruppo d’attacco, attualmente di stanza nei Caraibi vicino al Venezuela, saranno schierati in Medio Oriente e si uniranno alla portaerei USS Abraham Lincoln nell’ambito della campagna di pressione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro l’Iran.

Lo riferisce il New York Times citando quattro funzionari americani, secondo cui il personale della Marina statunitense ha ricevuto l’ordine durante la notte e non dovrebbe rientrare negli Stati Uniti prima di fine aprile o inizio maggio.

Ieri, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato che avrebbe inviato un’ulteriore portaerei nella regione, ma inizialmente era stata menzionata la USS George W. Bush.

-Foto IPA Agency-

