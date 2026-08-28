Iran, la guerra presenta il conto alla U.S. Navy: servono fino a 8 miliardi di dollari

ROMA (ITALPRESS) – La guerra contro l’Iran sta imponendo alla U.S. Navy una pressione finanziaria che ormai affiora dalle pieghe del bilancio e investe direttamente la capacità di sostenere nel tempo un dispositivo militare concepito per altri scenari.

A rivelarne la portata è un’inchiesta del Guardian, basata su documenti interni e testimonianze di funzionari, contractor e analisti, secondo cui la Marina avrebbe dovuto riallocare risorse fra differenti capitoli di spesa per finanziare le operazioni di combattimento.

Il problema non è quello di una Navy prossima a fermarsi, quanto piuttosto di una guerra non prevista nel bilancio ordinario: per continuarla senza comprimere addestramento, manutenzione e prontezza operativa, Washington deve ora ricostituire rapidamente le disponibilità assorbite dalle esigenze del conflitto.

Un memorandum del Pentagono visionato dal quotidiano britannico segnala “carenze nei fondi destinati agli stipendi” dopo che parte delle risorse sarebbe stata trasferita verso attività operative.

Il documento non è stato reso pubblico, ma la tensione finanziaria trova un riscontro diretto nelle dichiarazioni del Chief of Naval Operations, ammiraglio Daryl Caudle.

“Il budget FY26 non aveva Epic Fury incorporata”, ha spiegato, precisando che alla Navy occorrono fra “6 e 8 miliardi di dollari” nel supplemental del Dipartimento della Difesa per riequilibrare integralmente i conti e garantire la copertura finanziaria dell’anno fiscale. Il conflitto, iniziato il 28 febbraio, ha comportato un’intensa campagna aeronavale, un elevato consumo di munizionamento avanzato, una presenza pressoché continuativa di Carrier Strike Group nel teatro e l’applicazione del blocco marittimo contro l’Iran.

Secondo il Guardian, la tensione di cassa avrebbe già determinato il rinvio di manutenzioni non urgenti alle infrastrutture terrestri. La Marina sostiene tuttavia che i fondi destinati a operazioni e manutenzione non siano esauriti e assicura di stare “gestendo attivamente le proprie risorse” per rispettare puntualmente gli obblighi stipendiali.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).