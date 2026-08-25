Ucraina, Rauti “Confermato l’impegno dell’Italia a sostegno di Kiev”

ROMA (ITALPRESS) – “La posizione dell’Italia, ribadita ieri dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha partecipato in video collegamento alla riunione della coalizione dei Volenterosi, è chiara ed in linea con l’azione di governo. Abbiamo confermato il nostro impegno per Kiev ed il sostegno al popolo ucraino che da oltre quattro anni resiste all’invasione russa ed agli attacchi contro obiettivi ed infrastrutture civili. Con i partner europei, continuiamo ad impegnarci per mantenere aperti i canali diplomatici e favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura, nel rispetto della sovranità dell’Ucraina. L’Italia sta lavorando all’invio di un 13º pacchetto di aiuti – che potrebbe essere pronto entro l’autunno – di sistemi difensivi, umanitario ed energetico, con la prevista consegna di ulteriori generatori per la tenuta della rete energetica Ucraina, a favore della resilienza della popolazione”. Così Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa, ospite a Radio Anch’io su Radio1 Rai.

“La decisione della coalizione di rafforzare l’efficacia del regime sanzionatorio nei confronti della Russia e di contrastare i tentativi di elusione – ha aggiunto – ha lo scopo di indebolire la macchina bellica di Mosca e di favorire il cessare il fuoco. L’Italia non parteciperà alle esercitazioni congiunte, annunciate dalla coalizione dei volenterosi, si tratta di una scelta in linea con la posizione consolidata di non inviare i militari italiani sul terreno, coerentemente al nostro impegno a proseguire nell’invio di aiuti e nel lavoro, già avviato con intese industriali per la ricostruzione post conflict. Nel corso della riunione abbiamo ribadito la nostra convinzione della necessità di rafforzare la difesa europea e, in tempi di guerra ibrida, di investire sulla difesa aerea, anti antimissilistica ed anti drone, per proteggere i cittadini europei dalle minacce esterne”, ha concluso Rauti.

– foto di repertorio ufficio stampa Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti –

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