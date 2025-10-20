Iran, Khamenei “Trump non ha distrutto le nostre strutture nucleari”

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Il Leader Supremo della Repubblica Islamica dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato oggi che il presidente americano Donald Trump è “illuso” nel credere di aver distrutto le strutture nucleari iraniane con attacchi americani condotti lo scorso giugno. Secondo quanto riportato dal suo sito ufficiale, durante un incontro con atleti iraniani, Khamenei ha affermato: “Il presidente americano si vanta dicendo – abbiamo bombardato l’industria nucleare iraniana e l’abbiamo distrutta. Bene, continua a vivere in questa illusione!”.

L’attacco statunitense alle strutture nucleari iraniane risale a giugno, quando Trump ha annunciato che l’esercito americano aveva condotto un’operazione “di grande successo” contro tre siti nucleari, tra cui l’impianto sotterraneo di arricchimento dell’uranio di Fordow. Da allora, il presidente americano ha ripetutamente celebrato l’operazione come un colpo decisivo contro il programma nucleare iraniano.

