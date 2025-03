Iran, Khamenei “Se gli Stati Uniti attaccheranno ci sarà una risposta forte”

ROMA (ITALPRESS) – La guida suprema dell‘Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, afferma che gli Stati Uniti riceveranno un “forte” colpo se agiranno sulla minaccia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di “bombardare” se Teheran non raggiungerà un nuovo accordo nucleare con Washington.

“Minacciano di fare danni”, dice Khamenei durante un discorso in diretta, riferendosi alle minacce degli Stati Uniti, aggiungendo che “se verrà attuato, riceveranno sicuramente un forte contrattacco”.

Trump ha minacciato ieri l’Iran di bombardamenti e tariffe secondarie se Teheran non raggiungerà un accordo con Washington sul suo programma nucleare. Nelle prime dichiarazioni di Trump da quando l’Iran ha rifiutato i negoziati diretti con Washington la scorsa settimana, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che funzionari statunitensi e iraniani stavano parlando, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

“Se non raggiungono un accordo, ci saranno i bombardamenti”, ha detto Trump in un’intervista telefonica con NBC News. “Saranno bombardamenti come non ne hanno mai visti prima”. Il linguaggio di Trump rappresentava un’inasprimento del suo commento di qualche giorno prima, secondo cui se Teheran si fosse rifiutata di negoziare un nuovo accordo nucleare, “all’Iran sarebbero successe cose brutte, brutte”. Non era chiaro se Trump stesse minacciando di bombardare solo con aerei statunitensi o forse in un’operazione coordinata con Israele.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).