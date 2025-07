Iran, Khamenei “L’occidente usa il nucleare come un pretesto”

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – La Guida Suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato oggi che le richieste occidentali riguardo al programma nucleare di Teheran sono un “pretesto” per lo scontro con la Repubblica Islamica. Lo ha fatto un giorno dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva messo in guardia da nuovi attacchi se l’Iran avesse ripreso le sue attività nucleari. Khamenei ha aggiunto: “Il programma nucleare, l’arricchimento e i diritti umani sono tutti pretesti… Ciò che vogliono è la vostra religione e la vostra scienza”.

Durante una visita in Scozia, Trump ha dichiarato: “Abbiamo distrutto le loro capacità nucleari. Possono ricominciare, ma se lo fanno, li distruggeremo in un batter d’occhio”. Israele ha iniziato attacchi aerei contro l’Iran il 13 giugno, prendendo di mira in particolare il programma nucleare di Teheran. Teheran, a sua volta, ha lanciato diversi missili balistici contro Israele in una guerra durata 12 giorni. Gli Stati Uniti hanno anche colpito le strutture nucleari iraniane, in particolare Fordow, Isfahan e Natanz.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).