BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Accolgo con favore il cessate il fuoco concordato ieri sera tra Stati Uniti e Iran. Porta una tanto necessaria de-escalation. Ringrazio il Pakistan per la sua mediazione. Ora è cruciale che le negoziazioni per una soluzione duratura a questo conflitto continuino. Continueremo a coordinarci con i nostri partner a questo scopo“. Così su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

KALLAS “L’ACCORDO E’ UN PASSO INDIETRO DAL BARATRO”

“L’accordo Usa-Iran su un cessate il fuoco è un passo indietro dal baratro dopo settimane di escalation. Crea un’opportunità molto necessaria per attenuare le minacce, fermare i missili, riavviare le spedizioni e creare spazio per la diplomazia verso un accordo duraturo. Lo Stretto di Hormuz deve tornare aperto al passaggio. Ho parlato con il ministro degli Esteri pachistano e l’ho ringraziato per aver assicurato questo accordo iniziale. La porta alla mediazione deve rimanere aperta, poiché le cause sottostanti della guerra rimangono irrisolte. L’Ue è pronta a sostenere questi sforzi ed è in contatto con i partner nella regione. Ne discuterò oggi in Arabia Saudita”. Così sui social l’alta rappresentante Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas.

COSTA “RISPETTARE LA TREGUA”

“Accolgo con favore l’annuncio da parte degli Stati Uniti e dell’Iran di un cessate il fuoco di due settimane. Esorto tutte le parti a rispettare i suoi termini al fine di conseguire una pace sostenibile nella regione. L’Ue è pronta a sostenere gli sforzi in corso e rimane in stretto contatto con i suoi partner nella regione. Ringrazio il Pakistan e tutte le altre parti coinvolte nel facilitare questo accordo”. Così su X il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.

FRANCIA, MACRON “CESSATE IL FUOCO MOLTO POSITIVO, GLI ACCORDI VENGANO RISPETTATI”

“L’annuncio di questo cessate il fuoco è molto positivo. Ci aspettiamo che nei prossimi giorni e settimane questi accordi vengano effettivamente rispettati in tutta la regione, consentendo lo svolgimento dei negoziati. Questi negoziati, come la Francia sostiene dal 2018, porteranno a una soluzione duratura delle questioni nucleari, balistiche e regionali riguardanti l’Iran. Lo abbiamo ripetuto più volte dall’inizio di questo conflitto, ormai da quasi 40 giorni: è attraverso il negoziato che possiamo fornire le garanzie di sicurezza necessarie per la stabilità in tutta la regione”. Così il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, aprendo la riunione del Consiglio di difesa e di sicurezza nazionale sulla situazione in Iran e in Medio Oriente. “Per quanto riguarda lo Stretto di Hormuz, l’Iran ha annunciato la propria disponibilità a riaprirlo, il che rappresenta uno sviluppo positivo, e da diverse settimane stiamo lavorando per mobilitare i nostri partner in Asia, Europa e nella regione. Attualmente una quindicina di paesi sono mobilitati e partecipano alla pianificazione, guidata dalla Francia, per consentire l’attuazione di una missione strettamente difensiva, in coordinamento con l’Iran, quando le condizioni saranno favorevoli, al fine di agevolare la ripresa del traffico marittimo”, ha aggiunto.

GERMANIA, MERZ “BENE LA TREGUA, ORA NEGOZIARE LA FINE DELLA GUERRA”

“Accolgo con favore la tregua concordata tra Stati Uniti e Iran nella serata di ieri. Ringraziamo il Pakistan per la sua mediazione. L’obiettivo ora è negoziare una fine duratura della guerra. Siamo in stretto coordinamento con i nostri partner su questa questione”. Così su X il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

GRAN BRETAGNA, STARMER “LAVORARE PER RAGGIUNGERE UN ACCORDO DURATURO”

“Accolgo con favore l’accordo sul cessate il fuoco raggiunto durante la notte, che porterà un momento di sollievo alla regione e al mondo. Insieme ai nostri partner dobbiamo fare tutto il possibile per sostenere e mantenere questo cessate il fuoco, trasformarlo in un accordo duraturo e riaprire lo Stretto di Hormuz”. Così su X il premier britannico Keir Starmer.

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