BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Unione Europea segue con la massima preoccupazione gli sviluppi in Iran e in Medio Oriente. L’UE ha adottato ampie sanzioni in risposta alle azioni delle autorità iraniane, che si tratti della brutale repressione e delle violazioni dei diritti umani contro il popolo iraniano o delle minacce alla regione e alla sicurezza europea e internazionale, attraverso i programmi missilistici balistici e nucleari dell’Iran e il suo sostegno ai gruppi armati in Medio Oriente. Continueremo a proteggere la sicurezza e gli interessi dell’UE, anche attraverso sanzioni aggiuntive”. Così in una nota l’Alto Rappresentante per la Politica Estera dell’Unione Europea, Kaja Kallas.

“L’Unione Europea ha costantemente esortato l’Iran a porre fine al suo programma nucleare, a limitare il suo programma missilistico balistico, ad astenersi da attività destabilizzanti nella regione e in Europa e a cessare la spaventosa violenza e repressione contro il suo stesso popolo – prosegue Kallas -. Chiediamo la massima moderazione, la protezione dei civili e il pieno rispetto del diritto internazionale, compresi i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale umanitario. Il Medio Oriente rischia di perdere molto da qualsiasi guerra prolungata”.

“Gli attacchi dell’Iran e la violazione della sovranità di diversi paesi della regione sono ingiustificabili. L’Iran deve astenersi da attacchi militari indiscriminati. Esprimiamo la nostra solidarietà ai partner della regione che sono stati attaccati o colpiti. Ribadiamo il nostro impegno per la stabilità regionale e la protezione della vita civile – aggiunge l’Alto Rappresentante per la Politica Estera dell’Ue -. Rimaniamo in stretto contatto con i partner della regione per contribuire alla de-escalation e ribadiamo il fermo impegno dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri a salvaguardare la sicurezza e la stabilità regionale. L’Unione Europea continuerà a contribuire a tutti gli sforzi diplomatici volti a ridurre le tensioni e a trovare una soluzione duratura per impedire all’Iran di acquisire un’arma nucleare. La piena cooperazione dell’Iran con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, nonchè il rispetto degli obblighi giuridici dell’Iran ai sensi del Trattato di Non Proliferazione Nucleare e dell’Accordo Globale sulle Salvaguardie sono fondamentali, e la sicurezza nucleare è una priorità fondamentale. Anche la salvaguardia della sicurezza marittima e il rispetto della libertà di navigazione sono di fondamentale importanza”.

“L’UE e i suoi Stati membri stanno adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini dell’UE nella regione, anche attivando, se necessario, il Meccanismo di Protezione Civile dell’UE – conclude Kallas -. Gli eventi in corso in Iran non devono portare a un’escalation che potrebbe minacciare il Medio Oriente, l’Europa e oltre, con conseguenze imprevedibili, anche in ambito economico. E’ necessario evitare l’interruzione di vie d’acqua critiche, come lo Stretto di Hormuz. L’UE ribadisce la propria solidarietà al popolo iraniano e sostiene fermamente le sue aspirazioni fondamentali per un futuro in cui i diritti umani universali e le libertà fondamentali siano pienamente rispettati”.

