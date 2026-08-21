Iran, Pezeshkian “Meglio porre fine alla guerra da una posizione di forza”

Mandatory Credit: Photo by Iranian Presidency/ZUMA Press Wire/Shutterstock (16568562at) Iranian President MASOUD PEZESHKIAN speaks during a celebration marking the 47th anniversary of the Islamic Revolution in Tehran. This anniversary commemorates the 1979 revolution, during which the monarchy was overthrown and replaced by the Islamic Republic of Iran, with Ayatollah Ruhollah Khomeini as its first Supreme Leader. Iran: 47th Anniversary Of The Islamic Revolution Celebration, Tehran - 11 Feb 2026

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – “È meglio porre fine alla guerra oggi mentre siamo in una posizione di forza”. Lo ha dichiarato il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, durante un evento, citato dai media locali.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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