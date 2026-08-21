Iran, Pezeshkian “Meglio porre fine alla guerra da una posizione di forza”
TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – “È meglio porre fine alla guerra oggi mentre siamo in una posizione di forza”. Lo ha dichiarato il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, durante un evento, citato dai media locali.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]