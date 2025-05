Iran, giustiziato un uomo per spionaggio a favore del Mossad

ROMA (ITALPRESS) – L’Iran ha giustiziato un uomo condannato per spionaggio a favore dell’agenzia di intelligence israeliana Mossad, ha annunciato mercoledì la magistratura. L’agenzia di stampa giudiziaria Mizan Online ha annunciato: “Dopo aver identificato, arrestato e condotto un procedimento legale contro Pedram Madani, che stava spiando per l’entità sionista, e dopo aver completato il processo giudiziario e confermato la sentenza della Corte Suprema, è stata eseguita nei suoi confronti la condanna a morte”.

Secondo fonti giudiziarie, l’uomo è stato arrestato a Teheran nel 2020 a seguito di “attività sospette”, poiché era stato in contatto con agenti del Mossad durante le sue frequenti visite in Europa, in particolare in Germania. In precedenza aveva seguito un addestramento avanzato in materia di sicurezza impartito dai servizi segreti israeliani per reclutare fonti e raccogliere informazioni segrete. Le indagini hanno rivelato che “l’imputato ha trasferito dati sensibili relativi a siti strategici iraniani” a un ufficiale del Mossad tramite canali di comunicazione criptati.

Sono stati documentati anche i suoi incontri con agenti dell’intelligence israeliana a Bruxelles, tra cui una visita all’ambasciata israeliana lì presente. L’Iran ha giustiziato molte persone accusate di avere legami con il Mossad israeliano e di aver facilitato le operazioni israeliane nel Paese, in particolare omicidi e operazioni di sabotaggio volte a indebolire il programma nucleare del Paese.

