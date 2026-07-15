Iran, Falcone “Diplomazia unica strada, Ue incida di più nei negoziati”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Mai droni, missili e bombe sono stati un buon viatico per la pace, per il benessere dei popoli e per la stabilità tra gli Stati. La strada della diplomazia e dei negoziati deve prevalere sempre". Lo afferma l'eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, in merito alla nuova escalation in Medio Oriente. xf4/sat/gsl