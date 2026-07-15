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Tg Sport – 15/7/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Spagna prima finalista dei Mondiali, Francia ko 2-0 - Inchiesta arbitri, chiesta l'archiviazione per Rocchi e per l'Inter - L'Inter a caccia di esterni ma Doué costa troppo - Juve, per Martinez serve l'offerta giusta - Nazionale, Pirlo in pole position per la panchina - Formula 1, Vasseur in vista di Spa: "Massimizzare il risultato" - Beach Sprint, a Barletta i Campionati Italiani verso Los Angeles 2028 - Scherma nelle scuole e inclusione, siglata partnership Banca del Fucino-FIS azn