IA e semiconduttori trainano la domanda del trasporto aereo merci

ROMA (ITALPRESS) - La domanda di hardware e semiconduttori per l’intelligenza artificiale ha contribuito a far crescere la domanda globale di trasporto aereo merci del 7 per cento su base annua a giugno. È quanto emerge da un report della società di analisi Xeneta. I volumi legati all’hardware per l’intelligenza artificiale , soprattutto sulle rotte tra l’Asia-Pacifico e il Nord America, hanno compensato il calo del traffico dell’e-commerce, che negli ultimi due o tre anni è stato il principale motore del trasporto aereo merci. Le tariffe aeree dall’Asia nord-orientale e dall’Asia sud-orientale verso il Nord America hanno registrato un notevole aumento grazie alla domanda trainata dall’intelligenza artificiale, con incrementi rispettivamente del 41 e del 42 per cento nell’ultima settimana di giugno rispetto alla fine di febbraio. Taiwan, che produce la maggior parte dei chip più avanzati al mondo, ha registrato una crescita del PIL del 15 per cento nel primo trimestre del 2026, l’espansione trimestrale più rapida degli ultimi quasi cinquant’anni. Nel frattempo, le vendite globali di semiconduttori sono raddoppiate su base annua, raggiungendo un aumento del 106 per cento ad aprile. sat/abr/azn