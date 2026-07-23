Iran, Crosetto “Tregua molto lontana, speriamo non si allarghi il conflitto”

ROMA (ITALPRESS) - "La guerra è ripresa per volontà dell'Iran e adesso occorre cercare di tornare alla condizione di partenza, alla possibilità di tornare a costruire una tregua che in questo momento mi sembra molto lontana. Noi non possiamo che osservare dall'esterno sperando che non si allarghi al di là del perimetro in cui si era già allargata l'altra volta". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della presentazione del libro di Vittorio Emanuele Parsi organizzato da Confagricoltura. "La tattica che ci ha insegnato l'Iran è stata quella di allargarla oltre il perimetro che si aspettavano gli Usa, non mi stupirebbe che di fronte agli attacchi degli Stati Uniti non possano decidere di allargarla il più possibile. L'obiettivo dell'Iran - ha aggiunto - è creare il caos, considerano quella la loro arma maggiore. Vedremo, ma ogni giorno perdono piu possibilità di farlo ma continuano a conservarne alcune". xb1/sat/mca3