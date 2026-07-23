Agricoltura, Giansanti “Da crisi geopolitiche effetti sul sistema produttivo”

ROMA (ITALPRESS) - "In un momento in cui tutti parlano di crisi legate alla geopolitica, si allarga il tema all'agricoltura. Noi l'avevamo detto più volte: oggi l'agricoltura è a tutti gli effetti uno dei cardini delle guerre commerciali che si combattono con i dazi, con le bombe sulle navi o, come stanno facendo russi e ucraini andando a colpire i depositi di grano. Tutto questo ha un effetto significativo per il sistema produttivo". Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in occasione della presentazione del libro di Vittorio Emanuele Parsi. "La Fao sta lanciando continui allarmi su uno shock senza precedenti. Inoltre, c'è una speculazione finanziaria legata allo stretto di Hormuz e ora anche di Suez e tutto questo rischia di avere un effetto distruttivo sia sul sistema primario, ma più in generale sui consumatori", ha aggiunto. xb1/sat/mca3