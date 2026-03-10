Iran, Costa “La libertà non si conquista con le bombe, evitare un’ulteriore escalation”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La guerra in Medio Oriente è motivo di estrema preoccupazione. L’Iran è certamente responsabile delle cause profonde di questa situazione. Ma l’unilateralismo non potrà mai essere la strada giusta. Gli attacchi dell’Iran e dei suoi alleati, come Hezbollah, contro i suoi vicini, tra cui Cipro, Stato membro dell’Unione Europea, devono cessare. La rapida risposta di Grecia, Francia, Italia e Spagna, con l’invio di forze militari a protezione di Cipro, è un esempio lampante di autonomia europea e di incrollabile solidarietà. L’Unione Europea invita tutte le parti a esercitare la massima moderazione e a tornare al tavolo dei negoziati”. Così il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, intervenendo alla Conferenza degli ambasciatori dell’Ue.

“L’Unione Europea è al fianco del popolo iraniano, da tempo sofferente. Sosteniamo il suo diritto a vivere in pace e a determinare autonomamente il proprio futuro. Crediamo che i suoi diritti umani e le sue libertà debbano essere pienamente rispettati. Ma la libertà e i diritti umani non possono essere conquistati con le bombe. Solo il diritto internazionale li tutela. Proteggere i civili, garantire la sicurezza nucleare e rispettare il diritto internazionale è fondamentale. Dobbiamo evitare un’ulteriore escalation. Un simile percorso minaccia il Medio Oriente, l’Europa e oltre. Le conseguenze sono gravi, anche in ambito economico, come dimostra il blocco dello Stretto di Hormuz”, ha aggiunto.

LE PAROLE DI COSTA SULL’UCRAINA

“La Russia indebolisce costantemente la posizione dell’Ucraina violando il diritto internazionale. Ottiene nuove risorse per finanziare la sua guerra contro l’Ucraina con l’aumento dei prezzi dell’energia. Trae profitto dallo spostamento di capacità militari che altrimenti avrebbero potuto essere inviate a sostegno dell’Ucraina. E beneficia della ridotta attenzione al fronte ucraino, mentre il conflitto in Medio Oriente assume un ruolo centrale. Stiamo entrando nel quinto anno della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, una grave violazione della Carta delle Nazioni Unite e un punto di svolta per l’Unione Europea. Fin dal primo giorno, l’Unione Europea ha sostenuto in modo incrollabile l’Ucraina su tutti i fronti: finanziario, politico, diplomatico, in termini di sicurezza e ricostruzione. Sono stato in Ucraina quattro volte per rafforzare il nostro incrollabile sostegno. A dicembre, il Consiglio europeo ha approvato un prestito comune di 90 miliardi, sostenuto dal bilancio dell’UE, per coprire il fabbisogno finanziario dell’Ucraina nei prossimi due anni. E manterremo questo impegno assunto da tutti i leader. Dobbiamo continuare a fare pressione sulla Russia affinché negozi una pace giusta e duratura, accettabile per l’Ucraina e che non comprometta la sicurezza dell’Europa. Spero che domani approveremo il rinnovo delle attuali sanzioni e il prossimo pacchetto”, ha aggiunto Costa.

