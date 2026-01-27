ROMA (ITALPRESS) – L’Iran ha convocato l’ambasciatore italiano a Teheran, Paola Amadei, dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani sui pasdaran, definite dalle autorità iraniane “irresponsabili”. Lo riporta Iran International citando i media statali iraniani.
Ieri Tajani ha annunciato su X: “Giovedì alla riunione dei ministri degli Esteri europei a Bruxelles proporrò, in coordinamento con gli altri partner, l’inclusione dei Guardiani della rivoluzione nella lista delle organizzazioni terroristiche oltre che sanzioni individuali contro i responsabili di questi atti efferati”.
– foto Ambasciata d’Italia a Teheran –
(ITALPRESS).
