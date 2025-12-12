Iran, arrestata l’attivista e premio Nobel per la pace Narges Mohammadi

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Le forze di sicurezza iraniane hanno arrestato il premio Nobel per la pace Narges Mohammadi e molti altri attivisti durante una cerimonia funebre nella città nord-orientale di Mashhad. Lo riferisce il sito Iran International citando gruppi iraniani per i diritti umani. La Fondazione Narges Mohammadi ha detto che Mohammadi è stata arrestata oggi mentre partecipava alla cerimonia di lutto del settimo giorno di Khosrow Alikordi, un importante avvocato per i diritti umani la cui recente morte ha attirato l’ira pubblica. La Fondazione ha aggiunto che anche gli attivisti Sepideh Gholian, Hasti Amiri, Pouran Nazemi, Alieh Motalebzadeh e molti altri sono stati arrestati durante la cerimonia.

– foto IPA Agency –

