Iran, Araghchi non esclude un nuovo conflitto con Israele: “Tutto è possibile”

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, non ha escluso un nuovo confronto con Israele, affermando che “tutto è possibile e Teheran è pronta per tutte le circostanze”. In un’intervista al quotidiano panarabo Al-Sharq Al-Awsat, il capo della diplomazia iraniana ha detto che il suo Paese è pronto a riprendere i negoziati nucleari con gli Stati Uniti, ma con garanzie di non aggressione, osservando che ciò che non è stato ottenuto dagli attacchi militari alle strutture nucleari non sarà raggiunto in nessun futuro negoziato con Washington.

Parlando delle relazioni con Riad, il ministro degli Esteri iraniano ha affermato che le relazioni bilaterali stanno assistendo a una “fase di cooperazione senza precedenti”, sottolineando che “l’Arabia Saudita è un Paese importante nella regione e nel mondo islamico, e insieme all’Iran è uno dei più importanti poli nella regione”. Per quanto riguarda la questione libanese, ha sottolineato che il suo paese non interferisce nei suoi affari interni, ma esprime punti di vista e opinioni come fanno gli altri, aggiungendo che la questione delle armi di Hezbollah appartiene al partito stesso e al governo libanese, rispondendo che “il piano per disarmarlo è al cento per cento israeliano”.

